АНКАРА, 16 ноя — ПРАЙМ. Курс турецкой лиры по отношению к доллару вновь обновил исторический минимум во вторник, в ожидании очередного снижения учетной ставки центробанком страны, свидетельствуют данные торгов. Турция намерена начать добычу газа в Черном море

К 14.15 мск курс доллара к лире возрос до 10,25 лиры за доллар, что стало новым антирекордом.

Центробанк Турции принял в конце октября решение снизить учетную ставку до 16% с 18% на фоне рекордного падения курса турецкой лиры, после чего она ускорила падение. Эксперты ожидают очередного снижения ставки регулятором в четверг.

Лира начала резко дешеветь в середине октября на новости об увольнении по указу президента Турции Тайипа Эрдогана трех высокопоставленных чиновников центробанка, в том числе двух заместителей его главы.

Как заявил РИА Новости финансовый директор факторинговой компании Eko Faktoring Арда Тунджа, все трое уволенных на заседании совета по денежно-кредитной политике ЦБ в сентябре проголосовали против уменьшения ставки. По его словам, ЦБ Турции потерял независимость, и лира продолжит падение. Эрдоган выступает за снижение ставки, утверждая, что рост инфляции обусловлен высокими процентными ставками.