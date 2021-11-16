МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник вечером усилил рост к евро и иене после сильных данных статистики из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.02 мск курс евро снижался до 1,1344 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1367 доллара, курс доллара к иене поднимался до 114,62 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 114,12 иены. До статистики показатели находились на уровнях 1,1369 доллара и 114,29 иены соответственно.

Индекс доллара же (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,42%, до 95,81 пункта.

Укрепление доллара поддерживают статданные из США. Розничные продажи в стране в октябре увеличились на 1,7% по сравнению с сентябрем, что оказалось выше прогноза аналитиков в 1,2%. Кроме того, объем промышленного производства в США за прошлый месяц вырос на 1,6% к предшествовавшему месяцу, что также оказалось лучше ожиданий.

В долгосрочной перспективе доллар, скорее всего, подешевеет, поскольку Федеральная резервная система (ФРС) США вряд ли в скором времени объявит о повышении ставки, полагают аналитики TD Securities. По их словам, в 2022 году, когда завершится программа выкупа активов, все внимание рынков будет направлено на процентную ставку.

"Учитывая, что рост экономики США замедлится в 2022 году, мы не видим особых причин для того, чтобы ФРС поднимала ставку", — цитирует экспертов газета Wall Street Journal.