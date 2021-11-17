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https://1prime.ru/Financial_market/20211117/835236288.html
В США раскрыли данные об американских облигациях в российском портфеле
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Россия в сентябре располагала государственными ценными бумагами США на сумму 3,918 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского министерства финансов. Долгосрочные... ПРАЙМ, 17.11.2021
рынки, облигации, новости, сша, минфин сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 17 ноя — ПРАЙМ. Россия в сентябре располагала государственными ценными бумагами США на сумму 3,918 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского министерства финансов.
Долгосрочные облигации составили в российском портфеле 204 миллиона долларов, а краткосрочные — 3,714 миллиарда долларов.
Россия не входит в число крупнейших держателей американского долга — вложения, составлявшие 96 миллиардов долларов, стали резко сокращаться в 2018 году.
Больше всего облигаций казначейства США на руках у Японии и Китая, чьи вложения в сентябре составляли 1,299 и 1,047 триллиона долларов соответственно.