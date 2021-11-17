ВАШИНГТОН, 17 ноя — ПРАЙМ. Россия в сентябре располагала государственными ценными бумагами США на сумму 3,918 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского министерства финансов. Минфин США предупредил об угрозе дефолта во второй половине декабря

Долгосрочные облигации составили в российском портфеле 204 миллиона долларов, а краткосрочные — 3,714 миллиарда долларов.

Россия не входит в число крупнейших держателей американского долга — вложения, составлявшие 96 миллиардов долларов, стали резко сокращаться в 2018 году.

Больше всего облигаций казначейства США на руках у Японии и Китая, чьи вложения в сентябре составляли 1,299 и 1,047 триллиона долларов соответственно.