МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Еврооблигации компаний с развивающихся рынков последние несколько месяцев на фоне повышенной волатильности показывают высокие доходности – более 7%, однако вложения в подобные бумаги сопряжены для частных инвесторов с рисками, отметил портфельный управляющий компании "Сбер Управление активами" Павел Химчук в беседе с РИА Новости и порекомендовал воздержаться от покупок таких активов. Россиянам дали совет, во что инвестировать перед Новым годом

"В сегменте еврооблигаций в последние несколько месяцев наблюдаем повышенную волатильность, особенно на развивающихся рынках. Мы негативно смотрим на большинство эмитентов с доходностями 7% и выше. Как правило, это рискованные эмитенты, которые сильно зависят от доступа к рынкам рефинансирования", — сказал он.

Неожиданный дефолт двух небольших китайских застройщиков вслед за проблемами Evergrande вызвал волну панических распродаж во всем сегменте высокодоходных бумаг азиатского региона, напоминает эксперт.

"Как еще раз продемонстрировал пример Evergrande, доступ к рефинансированию — необходимое условие для продолжения жизнедеятельности таких компаний, в том числе, по этой причине мы не держим в своих портфелях бумаги мексиканских небанковских финансовых организаций – Unifin и Credito Real", — говорит Химчук.

Он указывает, что особенные опасения вызывает компания Credito Real, которой предстоит погасить евробонд в феврале 2022 года, хотя он и совсем небольшой по объему. Текущая доходность к погашению превышает 20% годовых, что говорит о сомнениях участников рынка в успешном погашении выпуска, обращает внимание он.

Что касается российского рынка, доходность 7% и выше можно найти только в бессрочных выпусках банков – Совкомбанка, МКБ, "Хоум Кредита": эксперт нейтрально смотрит на этот риск в текущий момент. "С одной стороны, доходности действительно привлекательны – 7,5-8,5% в долларах, с другой стороны, это не классические облигации, а так называемые гибридные выпуски. Если нормативы банка оказываются ниже определенного триггера, то номинальная стоимость облигаций может быть списана для пополнения капитала банка за счет уменьшения обязательств", — поясняет он.

"Вероятность развития такого сценария с упомянутыми банками, конечно, невелика. Тем не менее, эта особенность обуславливает повышенную волатильность гибридных инструментов. В текущий момент мы предпочитаем позиционирование в сегменте крепких заемщиков рейтинговой группы "ВВ". При росте волатильности и снижении цен на рискованные инструменты будем рассматривать к покупке в том числе и гибридные инструменты российских банков", — добавляет Химчук.