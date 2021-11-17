МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Цена на золото в среду вечером растет, восстанавливаясь после снижения во вторник из-за укрепления доллара после выхода сильной макростатистики из США, поддерживают спрос инфляционные опасения на рынках, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.03 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,78%, или на 14,5 доллара, до 1868,6 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,16%, до 25,233 доллара за унцию.

Вышедшая днем ранее статистика из США оказалась лучше ожиданий рынков, что укрепило курс доллара и сдержало стоимость золота. Так, розничные продажи и промпроизводство в стране в октябре выросли сильнее ожиданий.

В результате индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднялся на 0,5%. Удорожание доллара делает золото менее доступным при его покупке в другой валюте. В свою очередь, золото, которое до выхода статистики стоило около 1874 долларов за унцию, опустилось в цене в тот день до 1851 доллара.

В ходе торгов среды золото дорожает, что поддерживается инфляционными опасениями, поскольку драгоценный металл традиционно считается инфляционным хеджем. Годовая инфляция в США в октябре поднялась до рекордных с 1990 года 6,2%.

В то же время аналитики отмечают, что ожидание повышения процентных ставок является риском для укрепления золота. "Желтый металл остается идеальным хеджем против угрозы стагфляции, но противостояние между высокими показателями инфляции и учетом рынка повышения процентных ставок окончательно не завершено", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков TD Securities.