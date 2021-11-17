МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по основным биржевым индексам в среду на фоне скачка бумаг "Газпрома" на 4%, отыгрывающих позитивные новости по компании, следует из данных Московской биржи.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,7%, до 4149,02 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,98%, до 1802,52 пункта. Падение доллара на 66 копеек, до 72,47 рубля объясняет сильное различие в динамике основных индексов.

Акции "Газпрома" с лихвой отыграли падение вторника на фоне новостей о том, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента газовой компании на уровне "BBB", прогноз стабильный.

Кроме того, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что поставки природного газа в Китай по "Силе Сибири" на конец октября достигли 12 миллиардов кубометров.