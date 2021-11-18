МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг утром коррекционно растет после снижения более чем на 4% за три предыдущих торговых дня, свидетельствуют данные торгов. Нефть все дефицитнее: цены держатся из последних сил

По состоянию на 8.34 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex растёт на 1%, до 4,2445 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,62%, до 9406,5 доллара, алюминия — выросла на 1,63%, до 2616,5 доллара, цинка — снизилась на 0,96%, до 3192 долларов за тонну.

На рынке меди в четверг утром наблюдается коррекционный рост после снижения на 4% с начала недели. Такой динамике способствовали опасения инвесторов по поводу распространения заболеваемости ковидом в Китае, что сдерживает экономических рост в целом.