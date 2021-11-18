МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Предприятия России в январе-сентябре 2021 года, по предварительным данным, произвели 268 тонн золота, добытого и полученного в результате попутного производства, включая переработку лома и отходов, а также в концентратах — это приблизительно на 0,7% меньше, чем в аналогичный период годом ранее, сообщил председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба, выступая на форуме "Российский рынок драгоценных металлов Bullion-2021".

"Общее производство первичного (из минерального сырья) золота за первые девять месяцев 2021 года снижено на 1,7%, до 243 тонн", — добавил он.

Союз золотопромышленников подтвердил свой прогноз на 2021 год по общему производству золота в РФ на уровне 366 тонн. В том числе производство первичного золота вырастет приблизительно на 1% до до 336 тонн.

Союз золотопромышленников России — профессиональное отраслевое объединение, созданное в апреле 1995 года. Среди участников союза — предприятия по добыче драгоценных металлов и драгоценных камней, аффинажные заводы, коммерческие банки, инжиниринговые и консалтинговые компании.