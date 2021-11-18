События в сфере макроэкономики и бизнеса 19 ноября
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 19 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь)
|0,1%
|0,1%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (октябрь)
|-2,6%
|-3,1%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (октябрь)
|-0,6%
|0,6%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (октябрь)
|-0,2%
|0,5%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (октябрь)
|-1,3%
|-2%
|10:00
|EUR
|Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (октябрь)
|2,3%
|1,9%
|11:30
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|16:00
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана
|16:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (октябрь)
|-7,8%
|16:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (сентябрь)
|2,8%
|-1%
|16:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (октябрь)
|0,4%
|0,5%
|16:30
|CAD
|Канада — Объём розничных продаж (м/м) (сентябрь)
|2,1%
|-1,7%
|18:45
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера
|20:15
|USD
|США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды
|21:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|450
|21:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|550
|21:00
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Россети Ленэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2021
|RUB
|Казатомпром — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2021
|13:00 мск (12:00 Кипр)
|RUB
|TCS Group Holding PLC — ГОСА (увеличение уставного капитала) /Кипр/
https://1prime.ru/Financial_market/20211118/835261224.html