МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Московская биржа ведет переговоры с несколькими эмитентами из Узбекистана по размещению облигаций в России, сообщил управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Московской биржи Владимир Гусаков. Мосбиржа приготовила новые требования к эмитентам

В настоящее время "Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана", крупнейший коммерческий банк в республике, готовится разместить дебютные облигации на Московской бирже в объеме 10 миллиардов рублей.

По словам Гусакова, биржа ведет переговоры еще с несколькими эмитентами из Узбекистана по поводу размещения облигаций на площадке Мосбиржи.

"Я надеюсь, что в 2022 году мы увидим еще несколько эмитентов из Узбекистана на Московской бирже", — сказал он в ходе круглого стола, посвященного развитию рынков капитала России и Узбекистана и их возможностям для эмитентов.

ОБЛИГАЦИИ НАЦБАНКА

"Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана", крупнейший коммерческий банк в республике, готовится разместить дебютные облигации на Московской бирже в объеме 10 миллиардов рублей, сообщила исполнительный директор блока рынков капиталов Газпромбанка Наталья Яценко.

"На текущий момент мы рассматриваем benchmark size — в районе 10 миллиардов рублей. По срокам — это будут сроки, которые на текущий момент для дебютного размещения комфортны для рынка, то есть три-пять лет", — сказала она в ходе круглого стола, посвященного развитию рынков капитала России и Узбекистана и их возможностям для эмитентов.

"Другие параметры на текущий момент мы не обозначаем, потому что хотим посмотреть на рыночный sentiment, посмотреть и получить обратную связь от инвесторов", — добавила она.

ЦБ РФ в понедельник зарегистрировал проспект эмиссии облигаций банка. "Зарегистрирована целая программа, то есть это не однократное размещение, а несколько выпусков, которые будем рассматривать на протяжении длительного периода на размещение, в зависимости от развития ситуации на рынке", — сказала Яценко.

"Мы запускаем сделку и будем смотреть, оперативно информировать рынок", — прокомментировала она сроки размещения дебютных облигаций банка.

В числе организаторов размещения Совкомбанк, Газпромбанк и Россельхозбанк.

"Нацбанк ВЭД Узбекистана" создан в сентябре 1991 года и остается самым крупным банком в стране. В декабре 2019 года он был преобразован в акционерное общество, его акционеры в настоящий момент — министерство финансов (41,5%) и министерство экономического развития и сокращения бедности (58,5%) республики.