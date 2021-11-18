МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Рубль усиливает падение против доллара и евро, отыгрывая снижение котировок российского госдолга.

Падение стоимости нефти и большинства развивающихся валют к доллару поддерживает давление на курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.10 мск рос на 66 копеек до 73,16 рубля, курс евро — на 1,04 рубля, до 82,91 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

На российском валютном рынке в четверг отмечалось усиление падения рубля против доллара и евро. Это происходит на фоне очередной волны распродаж рублевых активов – прежде всего государственных облигаций. Так, ценовой индекс государственных облигаций РФ, рассчитываемый Мосбиржей (RGBI), обновил минимум с февраля 2019 года.

Сохранение геополитической напряженности оказывает давление на рубль. В частности, президент России Владимир Путин заявил в четверг, что стратегические бомбардировщики стран НАТО летают на расстоянии 20 км от границ РФ, это выходит за красную линию. По словам президента, предупреждения России НАТО все-таки дают определенный эффект — там возникло напряжение.

При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,1% до 95,8 пункта, однако большинство "развивающихся" валют теряют против американской. В частности, курс доллара растет на 0,13% до 6,386 юаня, доллар обновил исторический максимум к турецкой валюте, подскочив до 11,29 лиры.

При этом цена на нефть марки Brent тестирует круглую поддержку 80 долларов и обновила в четверг минимум с 7 октября — 79,28 доллара. Игроки опасаются дополнительного притока этого сырья из стратегических запасов крупных стран.

В итоге, доллар и евро растут к рублю на 0,9-1,3%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,9 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Возможная "капитуляция" на нефтяном рынке (закрепление цен ниже 80 долларов) приостановила процесс дальнейшего роста рубля и вкупе с сохранением геополитической неопределенности удержит курс доллара в диапазоне 72,5-73,5 рубля до конца недели, считает Дмитрий Полевой из компании "Локоинвест".

Рубль демонстрирует относительную слабость, скорее всего, обусловленную фактором геополитики, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Учитывая это, в случае дальнейшего ухудшения внешнего фона, доллар может закрепиться над уровнем 73 рубля, предприняв еще одну попытку пробоя сопротивления 73,5 рубля", — оценивает он.

Доллар на форексе остается глобально сильным, оценивает Юрий Попов из SberCIB Investment Research.

"Не исключено, что эта тенденция и падение нефти сохранятся, а перед выходными на российском рынке может усилиться спрос на иностранную валюту", — добавляет он.