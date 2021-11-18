МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером показывает коррекционное снижение после роста почти на 1% в среду, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.03 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,39%, или на 7,3 доллара, до 1862,9 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,03%, до 24,907 доллара за унцию.

В среду золото подорожало на 0,9% на фоне инфляционных ожиданий. Инфляционные опасения по-прежнему сохраняются на рынке, поскольку в октябре годовая инфляция в США достигла рекордных с 1990 года 6,2%. Традиционно золото является инфляционным хеджем.

"Пока цены на золото растут на ожиданиях по инфляции, ралли, вероятно, будет сдерживаться в долгосрочной перспективе повышением процентных ставок и ростом доходности гособлигаций", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков Capital Economics.

Перспектива повышения процентных ставок негативна для золота. Инвесторы закладывают повышение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США на следующий год. По данным CME Group, 74,7% аналитиков прогнозируют повышение ставки ФРС до конца лета следующего года с текущего уровня в 0-0,25%.