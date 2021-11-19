МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно растут на статистике из Японии, свидетельствуют данные торгов. Биржи Европы снизились на опасениях за перспективы экономики

По состоянию на 7.42 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,34%, до 3532,55 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,52%, до 2473,66 пункта, гонконгский Hang Seng Index опускался на 1,87%, до 24845,5 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,63%, до 2965,64 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,52%, до 29754,5 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,17%, до 7391,7 пункта.

Азиатские инвесторы с оптимизмом восприняла данные по Японии, согласно которым потребительские цены в стране в октябре выросли на 0,1% в годовом выражении после инфляции в 0,2% месяцем ранее. При этом в месячном выражении цены за октябрь снизились на 0,3%, тогда как в сентябре месячная инфляция составила 0,4%.

Давление на индекс Гонконга оказывают корпоративные новости. В четверг крупнейшая китайская интернет-компания Alibaba Group Holding опубликовала финансовую отчетность по итогам шести месяцев 2021-2022 финансового года (завершились 30 сентября). Чистая прибыль компании снизилась на 33,9% в годовом выражении и составила 7,839 миллиарда долларов. На этом фоне акции компании падают на 10,38%.