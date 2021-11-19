МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 19 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь) 0,1% 0,1% (факт)
10:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (октябрь) -2,6% -3,1%
10:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (октябрь) -0,6% 0,6%
10:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (октябрь) -0,2% 0,5%
10:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (октябрь) -1,3% -2%
10:00 EUR Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (октябрь) 2,3% 1,9%
11:30 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
16:00 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана    
16:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (октябрь) -7,8%  
16:30 CAD Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (сентябрь) 2,8% -1%
16:30 CAD Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (октябрь) 0,4% 0,5%
16:30 CAD Канада — Объём розничных продаж (м/м) (сентябрь) 2,1% -1,7%
18:45 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера    
20:15 USD США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды    
21:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 450  
21:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 550  
21:00 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Россети Ленэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2021    
  RUB Казатомпром — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2021    
13:00 мск (12:00 Кипр) RUB TCS Group Holding PLC — ГОСА (увеличение уставного капитала) /Кипр/    