МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Банк России поддерживает первичные размещения акций (IPO) российских компаний и много сделал для снятия формальных барьеров для выхода на биржу, заявила директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ РФ Лариса Селютина. Эксперты назвали причины переноса IPO "Делимобиля" и Mercury Retail

"Банк России поддерживает IPO российских компаний и много сделал для снятия формальных барьеров, которые упрощают сейчас выход компаний в открытое публичное пространство. Потому что эти проекты несут пользу для финансового рынка в целом, повышают разнообразие финансовых инструментов для инвесторов, несут пользу для самого бизнеса, являясь эффективным механизмом привлечения инвестиций в капитал", — сказала она в эфире телеканала РБК, посвященного старту торгов акциями "СПБ Биржи".

Становясь публичной, компания повышает свою прозрачность и улучшает качество своего корпоративного управления, а чем больше прозрачности, тем более надежен и привлекателен российский рынок, отметила она.

"СПБ Биржа" провела IPO на собственной площадке по цене в 11,5 доллара за бумагу — по верхней границе ценового диапазона. Компания разместила 15,217 миллиона новых акций, составляющих 13,3% от текущего акционерного капитала, и привлекла около 175 миллионов долларов. "СПБ Биржа" определила парамерты IPO

Торги акциями с тикером SPBE начались на "СПБ Бирже" в пятницу. Кроме того, Московская биржа допустила к торгам акции "СПБ Биржи" на своей площадке. Торги стартовали также в пятницу.

"Для нас это очень важное событие. Я хочу поздравить руководство компании, акционеров и всех причастных к этому лиц с выходом "СПБ Биржи" на IPO. Мы надеемся, что это событие станет началом большого и непростого пути уже в статусе публичной компании…. Это дает новый потенциал и возможности для развития собственного бизнеса и финансового рынка в целом, потому что это инфраструктура", — сказала Селютина.

С другой стороны это налагает на компанию дополнительную ответственность перед участниками рынка, акционерами и перед регулятором, продолжила она.

"Я надеюсь, что это IPO будет успешным. Во всяком случае такой большой интерес к нашей инфраструктуре со стороны инвесторов в такой непростой пандемийный период оказался достаточно неожиданным", — заключила она.