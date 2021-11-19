МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу растут вслед за фондовыми рынками Азии, а французский CAC 40 обновил исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрылись в основном ростом

По состоянию на 12.00 мск французский CAC 40 поднимается на 0,41%, до 7176,73 пункта, минутами ранее показатель обновил исторический рекорд с уровнем в 7183,08 пункта.

Немецкий DAX в то же время увеличивается на 0,28%, до 16269,45 пункта, британский индекс FTSE 100 — на 0,42%, до 7287,4 пункта.

На европейских фондовых рынках в пятницу наблюдается положительная динамика, чему способствовали фондовые индексы Азии, которые закрыли сегодняшние торги в основном ростом.

При этом британский индекс получил дополнительный импульс за счёт выхода макроэкономических данных. Объем розничных продаж в стране в годовом выражении уменьшился лишь на 1,3% при прогнозе снижения на 2%. В месячном выражении показатель вырос на 0,8% при прогнозе роста только на 0,5%.