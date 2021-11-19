МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Цена золота в пятницу вечером слабо меняется под влиянием разнонаправленных факторов: инфляционные опасения поддерживают котировки, а дорогой доллар препятствует росту, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.09 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,1%, или на 1,9 доллара, до 1863,3 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов металл слабо дешевел. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,33%, до 24,983 доллара за унцию.

Основными факторами для золота остаются инфляционные риски и курс доллара. Годовая инфляция в США в октябре обновила рекорд с 1990 года и достигла 6,2%, оказавшись выше ожиданий рынков. Это поддержало котировки золота, которое традиционно выступает как инфляционный хедж.

Вместе с тем доллар укрепляется четвертую неделю подряд. Это негативный фактор для золота, поскольку в этом случае оно становится менее доступным для покупки в другой валюте. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) с начала недели укрепился на 0,8%, до 95,88 пункта, а за четыре недели роста – уже на 2,4%.

На следующей неделе рынки ожидают публикацию второй оценки динамики ВВП США в третьем квартале, а также протокол ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Эти данные могут отразиться на курсе доллара, к которому чувствительно золото.