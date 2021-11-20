МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Крупнейшие инвестиционные компании отчитались о сделках за третий квартал. Из этих отчетов видно, что Уоррен Баффет и Рэй Далио проявляют интерес к акциям компаний нефтегазового и банковского секторов, отмечают аналитики "РБК-Инвестиции". США просят помощи: чья нефть уйдет с молотка

НЕФТЬ И ГАЗ

Так, в третьем квартале 2021 года компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway и фонд Bridgewater Associates Рэя Далио активно покупали акции нефтегазовой корпорации Chevron, которая значительно увеличила свою прибыль на росте цен на нефть.

Оценивая такое поведение крупных инвесторов директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков отмечает, что крупнейшие нефтяные и нефтеперерабатывающие компании действительно демонстрируют рост выручки и прибыли в условиях, когда конкуренция в отрасли не растет, а ОПЕК+ вполне успешно сдерживает объем добычи.

"Однако экономический цикл вполне может достигнуть пика уже в ближайшее время, и инвестиции в отрасль стоит рассматривать на горизонте нескольких месяцев", — говорит эксперт.

Интерес инвесторов к энергоресурсам также можно объяснить ростом мирового спроса на них, который в свою очередь, как ни парадоксально, обусловлен "зеленой" повесткой, рассказывает директор аналитического департамента ИК "Фридом Финанс" Вадим Меркулов. "Природный газ как минимум является переходным звеном от угля к зеленой энергии в электроэнергетике и отопительной системе", — говорит он.

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

Вышеупомянутые инвесткомпании также увеличили свои доли в в финансовом секторе, в частности, покупая акции Bank of America, Visa, PayPal и ряда других компаний. По мнению Меркулова, такое поведение обосновано тем, что на фоне инфляции неизбежен рост реальных ставок, что позволит увеличить маржинальность кредитования. Также рост доходов банков прогнозируется и от роста онлайн-транзакций.

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