МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Реструктуризация или тем более дефолт "Роснано" могут нанести сильный репутационный ущерб большому количеству госкомпаний, заявил РИА Новости генеральный директор управляющей компании "Арикапитал" Алексей Третьяков. Россиянам назвали способ нарастить капитал

Московская биржа 19 ноября приняла решение приостановить торги с 17.08 мск пятницы девятью выпусками облигаций "Роснано". Позже компания "Роснано" сообщила, что провела встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций. На повестке дня обсуждались финансовые результаты деятельности компании и возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов.

По словам Третьякова, управляющая компания "Арикапитал" владеет облигациями "Роснано", однако УК на встречу с кредиторами не приглашали. "Я узнал о новости в пятницу вечером от коллеги. При этом сама компания с УК на связь пока не выходила", — рассказал собеседник агентства.

"Пока вопросов больше, чем ответов. Надеюсь, что не только эмитент, но акционер прояснит ситуацию и свою позицию. Реструктуризация или тем более дефолт "Роснано" могут нанести сильный репутационный ущерб большому количеству госкомпаний, которым инвесторы сейчас доверяют свои вложения, понимая, что собственное финансовое положение эмитента зачастую не позволяет обслуживать долг без поддержки государства. Однако прежде государство такую поддержку всегда предоставляло, докапитализируя госбанки и корпорации развития", — сказал он.

Также дефолт может привести к пересмотру международных кредитных рейтингов госкомпаний, добавил эксперт.

На Московской бирже обращаются девять выпусков облигаций "Роснано" общим объёмом 71,5 миллиарда рублей. В пятницу торги этими ценными бумагами были приостановлены биржей в соответствии с предписанием Банка России, рассказали РИА Новости в пресс-службе Московской биржи.

Кроме того, Московская биржа планирует с понедельника возобновить торги облигациями "Роснано", которые были приостановлены в пятницу. Биржа также готовит запрос в "Роснано" для выяснения планов компании по обслуживанию своего долга.