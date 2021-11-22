МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник торгуются без четкой динамики под влиянием ряда разнонаправленных факторов, свидетельствуют данные торгов. Основные фондовые индексы США закрылись разнонаправленно

По состоянию на 7.23 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,65% — до 3583,37 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,21%, до 2520,27 пункта, гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,3% — до 24976 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 1,32% — до 3010,93 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,07% — до 29725,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,46%, до 7362,5 пункта.

В начале недели инвесторы продолжают следить за ситуацией с коронавирусом, особенно в Европе, где ряд стран ввел карантинные ограничения. Опасения трейдеров связаны с перспективами глобального экономического роста, который замедляется в связи с новым всплеском заболеваемости.

Тем временем китайские индексы поднимаются на фоне решений центробанка КНР, который в понедельник вновь оставил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3,85%.

Рост корейского KOSPI обусловлен тем, что акции Samsung дорожают на 5,2% после пятничного ралли одного из крупнейших производителей полупроводников Micron Technology. Ценные бумаги американской компании подорожали на 7,8% после положительного прогноза Evercore ISI по ее акциям. По словам аналитиков, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, это вызвало волну оптимизма относительно перспектив отрасли.