МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 23 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  JPY Япония — День благодарности труду — выходной на Токийской фондовой бирже    
10:00 EUR Германия — ВВП (г/г) (3кв2021) 2,5%  
10:00 EUR Германия — ВВП (кв/кв) (3кв2021) 1,8%  
11:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь) 53,6 52,8
11:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь) 56,6 55,5
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь) 56,3 56,3
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь) 54,6 54,6
11:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь) 57,8 56,7
11:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь) 52,4 51,5
11:55 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Пентти Хаккарайнена    
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь) 58,3 57,2
12:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (ноябрь) 54,2 53,1
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь) 54,6 53,6
14:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джонатана Хаскела    
17:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь) 58,4 59
17:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (ноябрь) 57,6  
17:45 USD США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь) 58,7 59,1
18:30 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер    
21:40 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Полюс — финансовая отчетность по МСФО за 3кв/9м2021    
16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB Полюс — телеконференция менеджмента    
  RUB Qiwi — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2021    
  RUB Газпром нефть — закрытие реестра для ВОСА (17.12.21, в заочной форме, див-ды 9м2021, реестр для выплаты — 28.12.2021) 5 (9м2020) + 10 (фин) — див-д 2020 40 (9м2021, рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB Газпром — СД (о влиянии событий 2021 на долгосрочный прогноз развития мирового энергетического рынка, о перспективах развития отрасли сланцевого газа и СПГ в различных регионах мира, возможностях и угрозах для ПАО)    
  RUB Татнефть — СД (рекоменд. по див-дам 9м2021) 9,94 (1П2020) + 12,3 (фин) (ао, ап) — див-д 2020 16,52 (1П2021) (ао, ап) — див-д 2021