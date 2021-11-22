События в сфере макроэкономики и бизнеса 23 ноября
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 23 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|JPY
|Япония — День благодарности труду — выходной на Токийской фондовой бирже
|10:00
|EUR
|Германия — ВВП (г/г) (3кв2021)
|2,5%
|10:00
|EUR
|Германия — ВВП (кв/кв) (3кв2021)
|1,8%
|11:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь)
|53,6
|52,8
|11:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь)
|56,6
|55,5
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь)
|56,3
|56,3
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь)
|54,6
|54,6
|11:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь)
|57,8
|56,7
|11:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь)
|52,4
|51,5
|11:55
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Пентти Хаккарайнена
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь)
|58,3
|57,2
|12:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (ноябрь)
|54,2
|53,1
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь)
|54,6
|53,6
|14:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джонатана Хаскела
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь)
|58,4
|59
|17:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (ноябрь)
|57,6
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь)
|58,7
|59,1
|18:30
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер
|21:40
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Полюс — финансовая отчетность по МСФО за 3кв/9м2021
|16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|Полюс — телеконференция менеджмента
|RUB
|Qiwi — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2021
|RUB
|Газпром нефть — закрытие реестра для ВОСА (17.12.21, в заочной форме, див-ды 9м2021, реестр для выплаты — 28.12.2021)
|5 (9м2020) + 10 (фин) — див-д 2020
|40 (9м2021, рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|Газпром — СД (о влиянии событий 2021 на долгосрочный прогноз развития мирового энергетического рынка, о перспективах развития отрасли сланцевого газа и СПГ в различных регионах мира, возможностях и угрозах для ПАО)
|RUB
|Татнефть — СД (рекоменд. по див-дам 9м2021)
|9,94 (1П2020) + 12,3 (фин) (ао, ап) — див-д 2020
|16,52 (1П2021) (ао, ап) — див-д 2021
https://1prime.ru/Financial_market/20211122/835294931.html