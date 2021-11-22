МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером усилила темпы снижения почти до 2% после сообщения из США о том, что Джером Пауэлл вновь выдвинут на пост главы Федеральной резервной системы, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США обновляют рекорды после новостей о ФРС

По состоянию на 18.41 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,02%, или на 37,35 доллара, до 1814,25 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,99%, до 24,535 доллара за унцию.

Трейдеры обращают внимание на новости из США, которые поддержали курс доллара и сдержали стоимость золота. Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден решил повторно выдвинуть Джерома Пауэлла на пост главы Федеральной резервной системы.

В результате индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) подскочил до максимального уровня с июля 2020 года в 96,47 пункта. Теперь индекс растет на 0,35%, до 96,37 пункта.

Укрепление доллара сдерживает стоимость золота, которое в этом случае становится менее доступным при его покупке в другой валюте.