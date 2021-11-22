МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Совет директоров "Норильского никеля" рекомендовал акционерам на внеочередном собрании принять решение о выплате дивидендов по итогам 9 месяцев 2021 года в размере 1523,17 рубля (около 20,93 доллара по курсу ЦБ РФ на 22 ноября) на акцию, следует из сообщения компании. Российский рынок акций рухнул на геополитических рисках и падении рубля

Таким образом, на выплату дивидендов рекомендуется направить в общей сложности 232,84 миллиарда рублей или 3,2 миллиарда долларов.

Внеочередное собрание акционеров назначено на 27 декабря, реестр для участия в нем закрывается 3 декабря. Совет директоров также рекомендует акционерам установить 14 января 2022 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По итогам 2020 года акционеры "Норникеля" утвердили дивиденды в сумме около 3,5 миллиарда долларов, что соответствует 50% свободного денежного потока. На снижении выплат настаивали "Интеррос" и менеджмент "Норникеля", отмечая расходы в связи с аварией на ТЭЦ в Норильске и необходимость наращивать инвестиции. По действующей дивидендной политике они составили бы 60% от EBITDA, то есть около 4,6 миллиарда долларов.

В конце марта менеджмент "Норникеля" предложил совету директоров с учетом роста инвестиций и для сохранения финансовой устойчивости рассмотреть новые дивидендные ориентиры, предполагающие выплаты в размере 50-75% свободного денежного потока. Позднее президент "Норникеля" и его крупнейший бенефициар Владимир Потанин выражал надежду, что новая дивидендная формула будет согласована к концу 2022 года. Сейчас у "Интерроса" 35,95% акций, у "Русала" – 26,25%.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии.