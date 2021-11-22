МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций обвалился почти на 3,6% по индексу Мосбиржи и более чем на 5,5% по РТС на геополитических рисках и падении рубля, испытав самый сильный удар в 2021 году, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Курс доллара поднялся до 75 рублей впервые с июля 2021 года

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понедельника снизился на 3,58%, до 3872,77 пункта, долларовый индекс РТС — на 5,55%, до 1628,1 пункта.

Индекс Мосбиржи на закрытии основной сессии обновил минимум с 27 августа, опустившись до 3872,77 пункта, РТС — до 1628,1 пункта (минимум с 26 августа).

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.22 мск рос на 1,55 рубля, до 74,99 рубля и уже поднимался до 75,08 рубля, курс евро — на 1,44 рубля, до 84,45 рублей.

Январский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,17% — до 79,81 доллара за баррель.

РЫНОК НАЧАЛ НЕДЕЛЮ С ПАДЕНИЯ

"Сегодня российский фондовый рынок испытал самый сильный удар в 2021 году — фронтальному снижению ликвидных бумаг и сохранению высокой торговой активности (объем торгов акциями превысил в полтора раза среднемесячный показатель) способствовали растущие страновые риски", — указывает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

Так, распродажи российских акций сопровождались сильным ростом CDS (кредитный дефолтный своп, credit default swap) и доходности гособлигаций (на что резким падением отреагировали акции банков), указывая на сокращение позиций зарубежными участниками торгов, добавляет он.

"Новостной фон достаточно напряженный, аппетит иностранных инвесторов к российским активами угасает. В фокусе участников рынка по-прежнему ситуация вокруг коронавируса на мировых площадках, геополитические риски в России и динамика нефтяных котировок", — говорит Александра Овчинникова из "Сбер Управление Активами".

Однако на мировых площадках настроения намного лучше. Фьючерсы на американские индексы в зеленой зоне, квартальные отчеты пока не показывают какого-либо влияния растущей инфляции в США на финансовые показатели, Азия и Европа также сегодня в плюсе, в то же время указывает она.

Рубль сегодня ослаб до июльских значений на фоне усиления антироссийской риторики со стороны Запада, добавляет аналитик.

"На российском рынке акций в начале недели наблюдались активные продажи. Усиление геополитической напряженности и ценовая слабость нефти привели к волне фиксации прибыли. Дополнительным негативом для рыночных настроений выступила ситуация вокруг "Роснано". Цены на сырье оказались под давлением укрепления доллара, индекс DXY достиг 96,25 пункта", — также указывает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

В лидерах падения – акции "Яндекса" (-7,12%), бумаги "Мечела" (префы упали на 6,63%, обыкновенные акции – на 2,69%), расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" — на 6,55%, акции "Полюса" (-5,43%), обыкновенные акции Сбербанка (-5,33%), а также акции Московской биржи (-5,19%), ВСМПО-Ависма (-5,04%), префы "Башнефти" (-4,94%), акции ТМК (-4,88%) и акции АФК "Система" (-4,1%). Совет директоров "Норникеля" рекомендовал дивиденды за девять месяцев

ПРОГНОЗЫ

Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в существенном минусе и продвигались к среднесрочным целям падения, представленным районами 3680 и 1540 пунктов соответственно, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Краткосрочно рынок сильно перепродан, но до улучшения фундаментальных факторов отскока наверх ждать не приходится. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3800-3950 пунктов", — прогнозирует она.

На взгляд Бахтина из "БКС Мир инвестиций", основной геополитический дисконт сейчас заложен в котировках и если не последует усиления негатива, то, по меньшей мере, отвесное падание индексов остановится.