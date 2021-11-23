МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Московская биржа планирует 1 декабря допустить к торгам акции еще 80 иностранных компаний, среди которых бумаги Nasdaq, Airbnb, Domino’s Pizza, Gartner, Motorola Solutions, говорится в сообщении торговой площадки. Индексы РТС и Мосбиржи падают в начале торгов

В результате число акций и депозитарных расписок иностранных компаний, с которыми инвесторы могут совершать сделки на Московской бирже, достигнет 521. В дальнейшем Московская биржа продолжит расширять перечень доступных иностранных ценных бумаг с учетом спроса со стороны банков, брокерских, управляющих компаний и их клиентов, также говорится в сообщении.

Торги акциями иностранных компаний на Московской бирже стартовали 24 августа 2020 года. Сделки с бумагами можно заключать на основной и вечерней торговых сессиях. Расчеты по ним осуществляются в российских рублях в рамках инфраструктуры Московской биржи с участием квалифицированного центрального контрагента и учетом ценных бумаг в центральном депозитарии (НРД). Дивиденды по акциям начисляются в валюте номинала – по американским бумагам в долларах.

Все акции иностранных компаний, допущенные к торгам на Московской бирже, доступны инвесторам, в том числе физическим лицам, в рублях и в валюте первоначального листинга, прежде всего долларах. Национальный клиринговый центр (НКЦ, входит в группу "Московской биржи") принимает ценные бумаги иностранных компаний в качестве обеспечения по сделкам на рынках Московской биржи.

C 6 декабря торги на рынке акций Московской биржи будут проходить с 6:50 до 23:50 по московскому времени. В утренние часы инвесторы смогут совершать сделки с акциями из индекса Мосбиржи, а также с наиболее ликвидными иностранными акциями и расписками.