МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник преимущественно дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Цены фьючерсов на газ в Европе колеблются на открытии торгов

По состоянию на 11.29 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" растёт на 0,15%, до 7,76 доллара, "Новатэка" — на 2,24%, до 214,2 доллара, "Лукойла" — на 0,49%, до 88,25 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожают на 0,64%, до 8,61 доллара, "Газпром нефти" — на 1,15%, до 33,08 доллара.

Расписки "Норникеля" растут в цене на 2,04%, до 29,75 доллара, "Северстали" — снижаются на 0,09%, до 22,18 доллара, НЛМК — дорожают на 0,55%, до 29,32 доллара.

Бумаги ВТБ дорожают на 1,72%, до 1,29 доллара, Сбербанка — на 1,25%, до 16,61 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", падает на 2,51%, до 86,08 доллара.

GDR АФК "Система" дешевеют на 3%, до 6,8 доллара. Бумаги "Магнита" растут в стоимости на 0,26%, до 15,59 доллара, "Ленты" — снижаются на 1,84%, до 2,8 доллара.