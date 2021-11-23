МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Курс турецкой лиры продолжает падать к доллару, опустившись почти на 7% ко вчерашнему закрытию, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.21 мск курс доллара к лире растёт на 6,88%, до 12,12 лиры за доллар.

С начала ноября текущего года курс лиры упал по отношению к доллару на 26,7%.

Тем временем в минувший четверг центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 15% с 16%. В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган в телеобращении вновь высказался за снижение учетной ставки.