АНКАРА, 23 ноя — ПРАЙМ. Обвал турецкой национальной валюты на 18% во вторник, 23 ноября, является максимальным за последние 20 лет, сообщил РИА Новости местный финансовый аналитик Арда Тунджа. Турция и "Газпром" обсуждают поставки по мощностям "Турецкого потока"

Турецкая лира во вторник упала с 11,37 до 13,21 лир за доллар, свидетельствуют данные торгов.

В минувший четверг центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 15% с 16%. В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган в телеобращении вновь высказался за снижение учетной ставки.

"Все началось после вчерашней речи Тайипа Эрдогана. И до этого в финансовой сфере был сильный стресс, а сегодня все рухнуло. Это самое резкое падение лиры за последние 20 лет, с 2001 года. Что будет дальше? Если брать самый оптимистический сценарий, то это досрочные выборы. Самый пессимистический – это резкое торможение всей экономики, быстрая инфляция, банкротство компаний в реальном секторе и резкий скачок безработицы", — сказал собеседник агентства.

Как ранее заявил РИА Новости Тунджа, снижение учетной ставки центробанком Турции на фоне рекордного падения курса лиры противоречит нормам экономической науки и может быть объяснено только религиозным подходом. Он добавил, что затраты на обслуживание внешнего долга в условиях падения курса лиры становятся выше. Кроме того, снижение ставки приводит к еще большему росту инфляции.