МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков акций компании "Распадская" после их заметного подорожания на торгах во вторник, следует из сообщения торговой площадки. Эксперт пояснил, что приведет к волатильности на рынке нефти в 2022 году

"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 23.11.2021, 17-29 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 435.74) и диапазона оценки рыночных рисков (до 466.896 рубля, эквивалентно ставке 25.5%) ценной бумаги RASP (ПАО Распадская ао)", — говорится в сообщении.

К 17.38 акции "Распадской" дорожали на 11,17% до 412,44 рубля.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.

Группа "Распадская" объединяет предприятия единого территориально-производственного комплекса в Кемеровской области и Туве: восемь шахт, два разреза, три обогатительные фабрики, предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. Входит в состав вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компании Evraz.