МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота продолжает оставаться ниже 1800 долларов за унцию на ожиданиях нормализации монетарной политики Федрезерва США, свидетельствуют данные торгов. Аналитик Saxo Bank оценил последствия выпуска нефти из запасов США

По состоянию на 18.10 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1%, или на 18,05 доллара, до 1788,25 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 3,35%, до 23,483 доллара за унцию.

Внимание трейдеров остается вокруг политики Федеральной резервной системы (ФРС) США по поддержке экономики. Днем ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден решил повторно выдвинуть Джерома Пауэлла на пост главы ФРС.

Такое решение заметно поддержало курс доллара в понедельник, что негативно для золота, так как в этом случае драгоценный металл становится менее доступным для покупки в другой валюте.

"Мы были удивлены тем, как сильно рынок отреагировал на выдвижение Пауэлла на второй срок. В конце концов, направление будущей монетарной политики ФРС вряд ли значительно изменится при Пауэлле", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков Commerzbank.

Сдерживает стоимость золота и рост доходности госбондов США. Доходность десятилетних казначейских облигаций (US Treasuries) выросла к прежней отметке почти на 2,8 базисного пункта, до 1,653%, а днем ранее — на 7,4 базисного пункта. Доходность госбондов США и цена золота, как правило, имеют разнонаправленную динамику.