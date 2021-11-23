МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник в основном выросли в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), подешевели лишь расписки "Ленты" и АФК "Система", свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 2,38% — до 7,93 доллара, "Новатэка" — на 4,53%, до 219 долларов, "Лукойла" — на 3,05%, до 90,5 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 5,02% — до 8,99 доллара, "Газпром нефти" — на 3,21%, до 33,75 доллара.

Бумаги "Норникеля" выросли в цене на 2,13% — до 29,77 доллара, НЛМК — на 1,17%, до 29,5 доллара, "Северстали" — на 0,36%, до 22,28 доллара.

Расписки ВТБ подорожали на 2,22% — до 1,29 доллара, Сбербанка — на 5,21%, до 17,25 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднялась на 5,84% — до 93,46 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" опустилась на 2,57% — до 6,83 доллара. Бумаги "Ленты" подешевели на 1,05% — до 2,83 доллара, "Магнита" — выросла на 0,19%, до 15,58 доллара.