МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Рубль в октябре вернулся в рейтинг самых популярных мировых валют, увеличив свою долю до 0,2% в международных расчетах, следует из данных системы межбанковских переводов SWIFT. Начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин пояснил РИА Новости, что на восстановление рублем своих позиций в октябре сказалось сразу несколько факторов, в том числе рост цен на сырьевые товары и положение рубля на пространстве Евразийского экономического союза. Рубль усилил падение, обновляя минимумы с лета

Российская валюта в июле впервые с 2016 года вошла в данный список с долей 0,18% в международных расчетах и сохраняла свои позиции в августе. Однако в сентябре рубль выпал из рейтинга, уступив место венгерскому форинту. Но в прошлом месяце российская валюта вновь заняла 20-е место, нарастив долю до 0,2% с 0,18% в августе.

"Может сказываться ряд факторов. Это и рост сырьевых цен, ведь со многими контрагентами российские компании могут совершать транзакции именно в рублях в рамках контрактов. Так, что рост цен на продукцию логичным образом увеличивает и долю рубля в общей структуре оборота. Рубль по-прежнему остается основной региональной валютой на пространстве ЕАЭС. Кроме того, в рубле сейчас одна из самых высоких реальных процентных ставок по сравнению с большинством других ключевых валют", — отметил Карпунин.

Первое место среди самых популярных валют в октябре текущего года по-прежнему занимал доллар, однако его доля за месяц сократилась на 0,29 процентного пункта — до 39,16%. На втором месте расположился евро с долей в 38,07% против 37,9% месяцем ранее. Тройку лидеров замыкает фунт стерлингов: доля британской валюты за октябрь выросла на 0,35 процентного пункта, до 6,41%.

В пятерку лидеров также вошли японская иена, чей "вес" в международных расчетах подрос на символические 0,06 процентного пункта — до 2,9%, и китайский юань с долей в 1,85% против 2,19% в сентябре. В десятку самых используемых валют входят также канадский доллар (1,66%), австралийский доллар (1,42%), гонконгский доллар (1%), сингапурский доллар (0,97%) и тайский бат (0,73%).