МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Национальная валюта России может упасть по отношению к доллару до 76 рублей к концу ноября, а к концу года — при отсутствии дальнейшей геополитической эскалации — может укрепиться до 71-72 рублей, заявил РИА Новости старший вице-президент по развитию банковских продуктов банка "Ренессанс Кредит" Виктор Касьянов. Рубль в октябре усилил позиции в топ-20 самых популярных валют мира

По его словам, в начале ноября складывалась выгодная конъюнктура для рубля: ужесточение риторики Банка России, увеличение ключевой ставки и растущие цены на топливо на фоне энергокризиса в Европе и Азии позволили национальной валюте укрепиться до 71 рубля за доллар. Хотя на рынке энергоресурсов и присутствует волатильность, на текущий момент позитивные драйверы сохранены, считает эксперт.

"Во второй половине ноября над позитивными драйверами стали преобладать негативные — в первую очередь, геополитические риски", — сказал Касьянов. Он добавил, что одним из факторов падения курса рубля по отношению к доллару стало информационное давление со стороны США и ЕС.

Под давлением находится государственный долговой рынок РФ — индекс RGBI упал до минимумов с января 2019 года, продолжил эксперт. Иностранные фонды, закрывая длинные позиции по облигациям и акциям, традиционно уходят в американский доллар, что оказывает дополнительный негативный эффект на курс рубля в краткосрочной перспективе, добавил он.

"К концу ноября мы ожидаем уровня 75-76 рублей за доллар", — сказал Касьянов, добавив, что в декабре ЦБ будет рассматривать необходимость дальнейшего повышения ставки. "К концу года при отсутствии дальнейшей геополитической эскалации возможно укрепление национальной валюты в диапазоне 71-72 рубля за доллар", — отметил он.

В понедельник курс доллара впервые с 9 июля вырос до 75 рублей. При этом 76 рублей доллар в последний раз стоил 23 апреля текущего года.