МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду утром незначительно снижается, как и вчера, при отсутствии важных факторов, способных повлиять на её динамику, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Азии снижаются в ожидании новостей от ФРС

По состоянию на 8.50 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex опускается на 0,16%, до 4,4123 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,16%, до 9710,5 доллара, алюминия — на 0,78%, до 2668,5 доллара, цинка — на 1,42%, до 3301 доллара за тонну.

Позднее в среду цены на промышленный металл могут отреагировать на американскую статистику и протокол последнего заседания Федеральной резервной системы США, поскольку эти данные отразятся на курсе доллара.

Также в среду, в свою очередь, будут опубликованы данные, которые могут в дальнейшем повлиять на монетарную политику в США — во-первых, о ВВП в прошлом квартале. Аналитики прогнозируют, что минторг страны повысит оценку роста американской экономики до 2,2% с 2%. В то же время станет известна информация о числе заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю, которое, как ожидается, снизилось до 260 тысяч.

Затем будут обнародованы другие показатели — доходы и расходы американцев в октябре и продажи новых домов в США, а также окончательная оценка индекса потребительских настроений Мичиганского университета в текущем месяце.