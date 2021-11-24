МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Расписки TCS Group, в которую входит "Тинькофф банк", подскочили в цене на 4,4% после публикации финансовой отчетности, следует из данных Московской биржи. Группа "Тинькофф" отчиталась о чистой прибыли за девять месяцев

К 10.20 мск расписки TCS росли на 4%, а несколькими минутами ранее они подскакивали в цене на 4,4% — до 7355,8 рубля.

Ранее в среду TCS Group сообщила, что ее чистая прибыль по МСФО в январе-сентябре выросла на 47% в годовом выражении и составила 46,8 миллиарда рублей. Чистая маржа выросла на 25% и составила 97,1 миллиарда рублей, прибыль до налогообложения увеличилась на 45% — до 59,1 миллиарда рублей.

Группа подтвердила прогноз чистой прибыли по МСФО по итогам текущего года на уровне не менее 60 миллиардов рублей.