Стоимость расписок TCS Group подскочила на Мосбирже
Расписки TCS Group на Мосбирже подскочили на 4,4% на финансовой отчетности
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Расписки TCS Group, в которую входит "Тинькофф банк", подскочили в цене на 4,4% после публикации финансовой отчетности, следует из данных Московской биржи.
К 10.20 мск расписки TCS росли на 4%, а несколькими минутами ранее они подскакивали в цене на 4,4% — до 7355,8 рубля.
Ранее в среду TCS Group сообщила, что ее чистая прибыль по МСФО в январе-сентябре выросла на 47% в годовом выражении и составила 46,8 миллиарда рублей. Чистая маржа выросла на 25% и составила 97,1 миллиарда рублей, прибыль до налогообложения увеличилась на 45% — до 59,1 миллиарда рублей.
Группа подтвердила прогноз чистой прибыли по МСФО по итогам текущего года на уровне не менее 60 миллиардов рублей.