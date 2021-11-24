МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний, кроме Сбербанка, в среду дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Рубль пытается расти к доллару и евро

По состоянию на 12.02 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" растёт на 0,37%, до 7,96 доллара, "Новатэка" — на 0,46%, до 220 доллара, "Лукойла" — на 0,55%, до 91 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожают на 0,43%, до 9,03 доллара, "Газпром нефти" — на 2,15%, до 34,48 доллара.

Расписки "Норникеля" растут в цене на 0,54%, до 29,93 доллара, "Северстали" — на 0,9%, до 22,48 доллара, НЛМК — дорожают на 1,66%, до 29,99 доллара.

Бумаги ВТБ дорожают на 0,46%, до 1,3 доллара, Сбербанка — снижаются в цене на 0,38%, до 17,19 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", растет на 2,3%, до 95,61 доллара.

GDR АФК "Система" дорожают на 7,76%, до 7,36 доллара. Бумаги "Магнита" растут в стоимости на 0,64%, до 15,68 доллара, "Ленты" — на 2,04%, до 2,88 доллара.