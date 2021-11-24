МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Цена сжиженных углеводородных газов (СУГов) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обвалилась в среду более чем на 10% после почти такого же роста в предыдущий день, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость СУГов по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов в среду упала на 11,62%, до 33 102 рублей за тонну. Накануне этот газ по дорожал на 9,59%, его цена составила 37 453 рубля. А максимального значения цена сжиженного газа достигла 11 августа — 53 353 рубля за тонну.

Летнее дизельное топливо подорожало на 0,16%, до 50 750 рублей за тонну. Остальные его виды подешевели. Так, стоимость межсезонного топлива снизилась на 0,14% и составила 52 239 рублей, а зимнего — на 0,42%, до 60 422 рублей.

Бензин за прошедшие сутки подорожал. Цена Аи-92 выросла по итогам торгов в среду на 0,07%, до 49 729 рублей за тонну, Аи-95 — на 0,23%, до 50 637 рублей. Подорожал и мазут — на 1,61%, до 26 016 рублей за тонну. Стоимость авиакеросина увеличилась на 0,19%, составив 58 150 рублей.