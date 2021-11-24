МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Турецкая лира дорожает в среду к доллару в рамках коррекции уже на 9% после ряда антирекордов, свидетельствуют данные торгов. Apple приостановила онлайн-продажи своей продукции в Турции

По состоянию на 15.49 мск курс доллара к лире снижался на 9,39% — до 11,61 лиры за доллар.

Турецкая лира впервые с 8 ноября дорожает к американской валюте. Днем ранее курс турецкой валюты опустился до очередного минимума в 13 лир за доллар. С начала ноября курс лиры упал по отношению к доллару на 23,12%.

Центробанк Турции 18 ноября принял решение снизить учетную ставку до 15% с 16%. А в понедельник, 22 ноября, президент Турции Тайип Эрдоган в телеобращении вновь высказался за снижение учетной ставки.