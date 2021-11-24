МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду вечером корректируется вверх после четырех торговых сессий снижения, но остается ниже 1800 долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.57 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,26%, или на 4,55 доллара, до 1788,35 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,33%, до 23,512 доллара за унцию.

Цена на золото показывала снижение четыре дня подряд, за понедельник и вторник драгоценный металл подешевел на 3,7%. Сдерживало золото укрепление доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет уже несколько недель подряд, и ранее в среду показатель почти достиг уровня в 97 пунктов.

Статистика по США, опубликованная ранее в среду, в целом оказалась позитивной. В частности, оценка роста ВВП США в третьем квартале была улучшена до 2,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после первой оценки роста на 2%, хотя аналитики и ожидали улучшение оценки до 2,2%. Еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице, данные о доходах и расходах населения в октябре, о потребительских настроениях в США в ноябре оказались лучше ожиданий.

Теперь инвесторы ожидают протокол ноябрьской встречи Федеральной резервной системы (ФРС) США. Информация в документе может содержать сигналы о намерениях регулятора по планам поддержки экономики, что может отразиться на долларе, к которому чувствительно золото.