МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Стоимость ближайших — декабрьских — фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов среды выросла на 2,7%, до 1081 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE. Украина обеспечила транзит более трех триллионов кубометров газа

На открытии торговой сессии стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF на площадке ICE Futures приблизилась к отметке 1050 долларов и в течение дня колебалась в диапазоне 1060-1080 долларов.

Максимум торгов составил 1094,5 доллара. Цена к закрытию снизилась до 1081 доллара, что на 2,7% выше расчётной цены накануне — 1053 долларов.

Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета – начале осени. Еще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое.

Эксперты называли несколько факторов роста цен: низкий уровень заполненности европейских подземных хранилищ, ограничение предложения со стороны основных поставщиков и высокий спрос на СПГ в Азии.

Исторический максимум — 1937 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября. После этого цены на газ начали снижаться, а 1 ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.

Однако с 12 ноября вновь начался резкий рост. За пять торговых дней расчетная цена подскочила на 25%, 18 ноября она превысила 1120 долларов.

Поводом для нового скачка, в частности, стали новости о приостановке Германией сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток 2".