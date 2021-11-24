Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов выросли почти на 3% - до $1081
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Стоимость ближайших — декабрьских — фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов среды выросла на 2,7%, до 1081 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.
На открытии торговой сессии стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF на площадке ICE Futures приблизилась к отметке 1050 долларов и в течение дня колебалась в диапазоне 1060-1080 долларов.
Максимум торгов составил 1094,5 доллара. Цена к закрытию снизилась до 1081 доллара, что на 2,7% выше расчётной цены накануне — 1053 долларов.
Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета – начале осени. Еще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое.
Эксперты называли несколько факторов роста цен: низкий уровень заполненности европейских подземных хранилищ, ограничение предложения со стороны основных поставщиков и высокий спрос на СПГ в Азии.
Исторический максимум — 1937 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября. После этого цены на газ начали снижаться, а 1 ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.
Однако с 12 ноября вновь начался резкий рост. За пять торговых дней расчетная цена подскочила на 25%, 18 ноября она превысила 1120 долларов.
Поводом для нового скачка, в частности, стали новости о приостановке Германией сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток 2".
https://1prime.ru/Financial_market/20211124/835316882.html