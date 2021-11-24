МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк закрыл сделку по продаже Газпромбанку 36% акций в компании "МФ Технологии", совладельце VK (бывшая Mail.Ru Group), говорится в сообщении банка.

Сбербанк в ноябре сообщил, что подписал обязывающее соглашение о продаже Газпромбанку 36% акций в компании "МФ Технологии". Планировалось, что сумма сделки составит 12,8 миллиарда рублей.

"Сбер" объявил о завершении сделки по продаже Газпромбанку 36% акций в компании АО "МФ Технологии", контролирующей 57,3% голосующих акций Mail.Ru Group Limited", — сказано в документах.

"МФ Технологии" — совместное предприятие, основная задача которого — реализация проектов в сфере цифровой экономики. Сбербанк в декабре 2019 года сообщил о покупке у Газпромбанка и госкорпорации "Ростех" 36% "МФ Технологий".