МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг утром коррекционно снижается после двух дней роста цен, свидетельствуют данные торгов. План по обеспечению сырьем металлургических предприятий утвержден в ЕАЭС

По состоянию на 8.44 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижается на 0,46%, до 4,454 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,28%, до 9835 долларов, алюминия — на 1,33%, до 2704 долларов, цинка — на 0,64%, до 3322 долларов за тонну. А за предыдущие две торговые сессии медь подорожала на 1,5%.

Аналитики ING, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, связывают в целом положительную динамику цен на медь с продолжающимся дефицитом предложения на рынке цветных металлов.