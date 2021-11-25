МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 11.16 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" растёт на 0,43%, до 8 долларов, "Новатэка" — на 1,52%, до 226,8 доллара, "Лукойла" — на 0,85%, до 91,75 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожают на 1,33%, до 9,09 доллара, "Газпром нефти" — на 4,01%, до 34,33 доллара.

Расписки "Норникеля" растут в цене на 1,17%, до 29,89 доллара, "Северстали" — на 0,72%, до 22,38 доллара, НЛМК — на 1,25%, до 29,99 доллара.

Бумаги ВТБ дорожают на 0,94%, до 1,29 доллара, Сбербанка — на 0,76%, до 17,2 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", растет на 3,72%, до 94,84 доллара.

GDR АФК "Система" дорожают на 1,23%, до 7,01 доллара. Бумаги "Магнита" растут в стоимости на 0,91%, до 15,88 доллара, "Ленты" — на 1,48%, до 2,91 доллара.