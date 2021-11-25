МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы растут в четверг вслед за некоторыми американскими индикаторами, повысившимися накануне после публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, даже несмотря на негативную макростатистику в Германии, свидетельствуют данные торгов. "Газпром" назвал причину скачка цен на газ в Европе

По состоянию на 11.24 мск британский индекс FTSE 100 растёт на 0,15%, до 7297,3 пункта, французский CAC 40 — на 0,51%, до 7078,4 пункта, немецкий DAX — на 0,5%, до 15958,25 пункта.

По итогам торгов среды американские ключевые индексы преимущественно выросли. Инвесторы оценивали данные из протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США. Некоторые участники заседания отметили вероятность более решительного ужесточения монетарной политики в стране из-за высоких цен, однако другие всё ещё полагают, что на таком уровне инфляция находится под воздействием временных факторов.

В итоге, как отмечает старший аналитик Swissquote Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, рынки восприняли протокол ФРС "относительно спокойно", даже учитывая возможность ужесточения монетарной политики регулятора.

При этом общий сдержанный оптимизм не пострадал и после выхода макростатистики в Германии. В частности, оценка роста ВВП страны, по окончательной оценке, в прошлом квартале в квартальном же выражении была понижена до 1,7% с прежних 1,8%. А индекс доверия потребителей к экономике страны на декабрь, по данным исследовательской компании GfK, снизился до минус 1,6 пункта с пересмотренного значения ноября в 1 пункт.