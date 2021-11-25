МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги четверга разнонаправленно на противоречивых факторах, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы растут

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,24%, до 3584,18 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,33%, до 2512,22 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,18%, до 24730 пунктов, южнокорейский KOSPI опустился на 0,47%, до 2980,27 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,11%, до 7407,3 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,67%, до 29499,28 пункта.

С одной стороны, оптимизму инвесторов, особенно в Японии, способствовали новости о том, что правительство страны приняло решения выпустить новые государственные облигации на сумму около 22 триллиона иен (около 190 миллиардов долларов).

В то же время давление на настроения трейдеров оказали перспективы ужесточения монетарной политики в США быстрее, чем планировалось, после публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы. По мнению аналитиков брокерской компании Jinxin Futures, которые приводит газета Wall Steet Journal, это, вероятно, привело к тому, что трейдеры не рискуют.

ФРС в рамках заседания 2-3 ноября вновь отметила риски высокой инфляции, некоторые участники заседания при этом высказались за ускорение сворачивания программы выкупа финансовых активов с рынка.