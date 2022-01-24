МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Сбербанк и ВТБ на фоне падения биржевого курса рубля продают евро по 90,73 рубля и 90,1 рубля соответственно, покупают — по 87,71 и 87,65 рубля, следует из информации в онлайн-банках кредитных организаций. Евро поднялся выше 89 рублей

В то же время Сбербанк продает доллары за 80,37 рубля, а покупает — за 77,36 рубля. У ВТБ курсы чуть отличаются: чтобы купить один доллар придется потратить 79,75 рубля, а продать его можно за 77,25 рубля.

В понедельник курс рубля на Мосбирже продолжил падение предыдущих дней на фоне обострения геополитических рисков, доллар поднялся до 79 рублей впервые с 3 ноября 2020 года, евро подскочил выше 89 рублей впервые с 20 июля 2021 года.