МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Банк России может приостановить покупки валюты на рынке в пользу Минфина по бюджетному правилу, если курс доллара поднимется выше 80 рублей, так как этот уровень уже будет некомфортным для финансовой стабильности страны, сказал РИА Новости управляющий директор Газпромбанк Private Banking Егор Сусин. Доллар поднялся выше 78 рублей

В понедельник курс рубля продолжил падение предыдущих дней, доллар поднялся до 79 рублей впервые с 3 ноября 2020 года, евро подскочил выше 89 рублей впервые с 20 июля 2021 года.

Минфин РФ по бюджетному правилу на дополнительные доходы от высокой цены нефти теперь покупает для ФНБ не только иностранную валюту, но и золото. Как сообщало министерство, объем покупки валюты и золота по бюджетному правилу в период с 14 января по 4 февраля составит 585,9 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 36,6 миллиарда рублей.

"ЦБ может принять решение о приостановке покупок в рамках конвертации валюты по бюджетному правилу. То есть Минфин технически, законодательно будет покупать валюту. Просто вопрос: будет ли Банк России выводить эти сделки в рынок или нет в какой-то текущий момент?", — сказал Сусин.

Эксперт отметил, что не ждет, что покупки будут приостановлены, пока рубль находится в среднесрочном диапазоне 70-80 рублей за доллар. По его мнению, возможно, если курс будет уходит выше, "приостановка покупок может произойти, потому что волатильность рубля уже выходит на те уровни, когда Банку России она уже становится некомфортной".

"В чем смысл некомфортности? В том, что волатильность рубля становится слишком высокой. Это создает риски, что рубль может продолжить падение, риски финансовой стабильности, риски того, что увеличится покупка валюты населением. То есть некомфортно с точки зрения системного риска для финансовой стабильности. Посмотрим, как ЦБ будет действовать. С моей точки зрения, сейчас ситуация, когда покупки надо сокращать или приостанавливать", — пояснил он.

Если банк России приостанавливает покупки валюты на рынке, то он из своих резервов передает валюту на счета Минфина. Здесь есть такой момент, что Банк России, конечно же, должен, выводить эти покупки на рынок (это предусмотрено законодательством), но он может временно приостанавливать покупки и потом в будущем перекладывать их в рынок, добавил он.