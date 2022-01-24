МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций рухнул в основные торги понедельника по главным биржевым индексам на величины, сравнимые с обвалом начала пандемии в марте 2020 года, следует из данных Московской биржи. Нефть ускорила снижение до 2%

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов понедельника обвалился на 5,93%, до 3235,28 пункта, а долларовый индекс РТС — на 8,11%, до 1288,17 пункта. Разница в динамике индексов объясняется ростом доллара на 1,7 рубля, до 79,13 рубля.

В ходе торгов индекс Мосбиржи падал до 3158,46 пункта — минимума с 8 декабря 2020 года.