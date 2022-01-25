МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Накопить на жилье в России, удачно инвестируя в акции и валюту, можно за пять-семь лет, считают опрошенные РИА Недвижимость эксперты. Аналитик рассказал, когда обвал на рынке обернется катаклизмом

Подобные вложения не должны быть основным источником дохода, так как речь идет о рисковых инвестициях, но, удачно вложившись, на бирже можно получить значительно большую доходность в сравнении с банковскими депозитами, отметил коммерческий директор инвесткомпании Glincom Иван Татаринов.

"При благоприятных раскладах и грамотном инвестировании со средней доходностью 25-30% годовых, можно накопить на квартиру за пять-семь лет. Главное помнить, что не стоит выводить средства каждый месяц, этим вы будете только кормить комиссиями брокера и финансовых консультантов", – сказал он.

Сумма стартового капитала может быть любой, однако, если потенциальный инвестор рассчитывает накопить таким образом на квартиру, то желательно начинать как минимум с 1 миллиона рублей для покупки квартиры в регионах и 3 миллионов для приобретения жилья в Москве, указал Татаринов.

Новичкам лучше всего начать с покупки голубых фишек – акций крупнейших и наиболее стабильных компаний, инвестируя в одну компанию не более 3-5% капитала, чтобы сократить риски потери средств, предупредил он.

Доходность акций, как правило, выше и ETF-фондов (торгуемых на бирже фондов), и облигаций, но с ростом инвестированной суммы стоит снижать степень риска, используя консервативные инструменты, например, в виде тех же облигаций, поделился советом начальник управления информационно-аналитического контента компании "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.

По словам старшего аналитика информационно-аналитического центра "Альпари" Анны Бодровой, в начале 2022 года активный рост показывает нефть и рынки капитала. Также в качестве запасного варианта можно использовать валютные корзины, поделив часть капитала между долларами, рублями и евро, добавила она.