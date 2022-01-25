МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги падением котировок на 1,5% и более, в то время как инвесторы ринулись прочь от риска в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 2,58%, до 3433,06 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,31%, до 2313,06 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,67%, до 24243,61 пункта, южнокорейский KOSPI — на 2,56%, до 2720,39 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,49%, до 6961,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,66%, до 27131,34 пункта.

В центре внимания инвесторов находится заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут оглашены завтра. Рынки ожидают, что регулятор ужесточит монетарную политику в ответ на высокий уровень инфляции, но насколько сильным и резким будет ужесточение, которое приведёт к снижению притока ликвидности, пока не понятно. Инвесторы предпочли отказаться от риска до оглашения результатов заседания.

"ФРС изо всех сил пытается контролировать инфляцию, и рынки из-за этого перешли от ожидания цикла постепенного повышения учётной ставки к периоду ускоренного ужесточения, который будет длиться до тех пор, пока инфляция не замедлится", — приводит агентство Франс Пресс слова аналитика Oanda Эдварда Мои (Edward Moya).